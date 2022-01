Dieselgate - Italia | nuove condanne di risarcimento per la Volkswagen

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gruppocontinua a subirealdanni nei diversi processi in corso inper il cosiddetto. Le ultime sentenze a suo sfavore risalgono al 17 dicembre scorso e riguardano i proprietari di una Golf immatricolata il 18 febbraio del 2010 e di un'Audi Q5 targata il 28 luglio del 2010. Il giudice di Pace di Cervinara (Avellino) ha condannato la Casa tedesca aldel danno patrimoniale patito dai due automobilisti in misura pari al 20% del prezzo dell'automobile acquistata, ponendo un limite d'importo in 5 mila euro ciascuno. La sentenza di Avellino. Inoltre laè tenuta al pagamento delle spese processuali e di altri oneri. Nelle cause, patrocinate dall'avvocato Antonio Iuliucci, il giudice ha, tra le ...