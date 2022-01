Diana Del Bufalo si scusa dopo la sparata sui vaccini: «Non volevo generalizzare, non ho competenze scientifiche» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) dopo le polemiche sollevate a causa di una sparata sui vaccini anti-Covid, Diana Del Bufalo fa dietrofront. L’attrice cerca di rimediare al pasticcio provocato con le parole pronunciate nel corso di una diretta Instagram dello scorso 30 dicembre in cui esclamava: «Ah, il vaccino, il vaccino. Ma vaff****o il vaccino! Non funziona, è deludente. Non è un po’ deludente questo vaccino? Io credo che sia molto deludente». Ora arrivano le scuse dell’artista romana, con chiarimenti allegati. «Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica». «Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022)le polemiche sollevate a causa di unasuianti-Covid,Delfa dietrofront. L’attrice cerca di rimediare al pasticcio provocato con le parole pronunciate nel corso di una diretta Instagram dello scorso 30 dicembre in cui esclamava: «Ah, il vaccino, il vaccino. Ma vaff****o il vaccino! Non funziona, è deludente. Non è un po’ deludente questo vaccino? Io credo che sia molto deludente». Ora arrivano le scuse dell’artista romana, con chiarimenti allegati. «Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzionesulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica». «Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda ...

