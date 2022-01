Diana Del Bufalo fa retromarcia per le frasi contro il vaccino: “Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Diana Del Bufalo prova a far marcia indietro rispetto alle sue parole contro i vaccini, utili per neutralizzare il Covid. L’attrice di “7 donne e un mistero”, attualmente nelle sale cinematografiche, durante una diretta social aveva dichiarato di non essere vaccinata, che qualcuno glielo aveva sconsigliato e che “voleva provare a fare un’esperienza”. L’episodio è stato condiviso dal giornalista Rai Domenico Marocchi. Poi l’escalation e le spiegazioni della Del Bufalo che ha accusato i giornalisti di fraintendere le sue parole e di non aver fatto il vaccino “per via delle genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”. Ma qualche ora dopo è apparso un altro video in cui la Del Bufalo ha dichiarato: “Il vaccino, ma vaffanculo! Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Delprova a far marcia indietro rispetto alle sue parolei vaccini, utili per neutralizzare il Covid. L’attrice di “7 donne e un mistero”, attualmente nelle sale cinematografiche, durante una diretta social aveva dichiarato di non essere vaccinata, che qualcuno glielo aveva sconsigliato e che “voleva provare a fare un’esperienza”. L’episodio è stato condiviso dal giornalista Rai Domenico Marocchi. Poi l’escalation e le spiegazioni della Delche ha accusato i giornalisti di fraintendere le sue parole e di non aver fatto il“per via delle genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”. Ma qualche ora dopo è apparso un altro video in cui la Delha dichiarato: “Il, ma vaffanculo! Non ...

