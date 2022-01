Diana Del Bufalo chiede scusa per le affermazioni sui vaccini, lo sfogo sui social (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pochi giorni dopo la bufera Diana Del Bufalo chiede scusa, e lo fa in un testo pubblicato su Instagram. L’attrice, come tutti ricordiamo, era finita sotto i riflettori delle polemiche per via di alcune affermazioni sui vaccini anti Covid fatte durante una live su Instagram. Diana Del Bufalo sui vaccini Durante la live su Instagram, un fan aveva chiesto a Diana Del Bufalo se fosse vaccinata contro il Covid. L’attrice aveva risposto negativamente, e soprattutto aveva affermato: “Voglio fare esperienza”. Per questa affermazione sui social era scoppiato il caos, e Diana Del Bufalo si era trovata costretta ad intervenire per rispondere alle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pochi giorni dopo la buferaDel, e lo fa in un testo pubblicato su Instagram. L’attrice, come tutti ricordiamo, era finita sotto i riflettori delle polemiche per via di alcunesuianti Covid fatte durante una live su Instagram.DelsuiDurante la live su Instagram, un fan aveva chiesto aDelse fosse vaccinata contro il Covid. L’attrice aveva risposto negativamente, e soprattutto aveva affermato: “Voglio fare esperienza”. Per questa affermazione suiera scoppiato il caos, eDelsi era trovata costretta ad intervenire per rispondere alle ...

Advertising

RobertoBurioni : A tutti sfugge qualche parola, anche a me in passato è scappata qualche frase di troppo in campi non di mia compete… - Corriere : Diana Del Bufalo si scusa per le frasi contro il vaccino: «Non ho competenze per parlarne» - FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - danieledv79 : RT @RobertoBurioni: A tutti sfugge qualche parola, anche a me in passato è scappata qualche frase di troppo in campi non di mia competenza.… - VanityFairIt : In una diretta Instagram finita al centro delle polemiche l'attrice aveva definito «deludenti» i vaccini. Ora il di… -