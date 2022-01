Decreto: obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, super green pass nei luoghi di lavoro, regole per la scuola Consiglio dei ministri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (Decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. obbligo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neidie nelle scuole (-legge) Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neidie nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione....

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - GiovaQuez : Misure previste da bozza decreto: - obbligo vaccino per over 50 fino 15 giugno (data ancora in discussione) - dal 1… - triolo_daniele : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID CMD APPROVA DECRETO, OBBLIGO VACCINO OVER 50 I dettagli su tutte le nuove misure su Sky Tg 24 #SkySport #Coro… - PietroCuratola : RT @intuslegens: Circolano le prime bozze del decreto sull'#obbligo vaccinale. È talmente chiaro che chi ha concepito queste norme è carent… -