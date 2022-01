Davide Paitoni e l' omicidio del figlio a Varese | l' ultima coltellata | straccio in gola al figlio e il messaggio vocale alla moglie

Advertising

fattoquotidiano : Davide Paitoni, la ministra Marta Cartabia: “Accertamenti urgenti”. La procura di Varese: “Avevamo contestato la pe… - Redblack100x100 : Non capirò mai perché concedere l’isolamento Omicidio Varese, la procura si difende: «Per noi era Paitoni pericolos… - AnnalisaGrandi1 : RT @LaRagione_eu: LA PRIMA DI OGGI “Inaccettabile” di @AnnalisaGrandi1 “Un bambino è morto, ucciso da chi avrebbe dovuto prendersi cura di… - _DAGOSPIA_ : PERCHÉ DAVIDE PAITONI, IL 40ENNE CHE A VARESE HA UCCISO IL FIGLIO DI 7 ANNI, POTEVA VEDERE IL ...… - nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: LA PRIMA DI OGGI “Inaccettabile” di @AnnalisaGrandi1 “Un bambino è morto, ucciso da chi avrebbe dovuto prendersi cura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Paitoni

Agenzia ANSA

... le visite del bambino al padre erano state regolate, durante l'estate, da accordi trae Silvia con i loro avvocati.mostrava segni di distensione, così l'ex moglie ha acconsentito a ...Nel suo stato, apparentemente catatonico, sembra rendersene conto anche lui,, il padre che ha sgozzato il figlio; l'unica frase che gli si sbriciola in bocca è infatti "Ora vorrei solo ...L'ultima coltellata all'ex moglie è un messaggio vocale, spedito dopo averla ferita: «Mi hai rovinato la vita, il bambino è al sicuro, ti ho aggredita per ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia Davide Paitoni, il 40enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio di 7 anni e per aver tentato di uccidere la ...