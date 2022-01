D’Amato ad Alemanno | disattivazione Green Pass tema nazionale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – “La sospensione deldipende esclusivamente dal ministero della Salute, che è il soggetto che rilascia il certificato verde. Nei sistemi informativi del Servizio sanitario regionale risulta la positività, così come rilevata il 3 di gennaio. La sospensione deldeve essere fatta dal sise non c’entra nulla il Servizio sanitario del Lazio”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, in merito alla denuncia via Facebook dell’ex sindaco di Roma, Gianni, risultato positivo al Covid-19 lunedì scorso ma il cuirisulta ancora valido. “I laboratori che processano i test inviano in automatico al flussoTessera ...