Dall'obbligo vaccinale al Green Pass per i servizi alla persona: tutte le nuove regole (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con il 2022 appena cominciato il Governo ha varato un nuovo decreto per fermare l'avanzata di Omicron. Per la prima volta viene introdotto l'obbligo del vaccino per fascia di età, ovvero dai cinquantenni in su. Il super Green Pass sarà invece esteso praticamente in tutto il mondo del lavoro, sempre per gli ultracinquantenni, ma anche in altri nuovi ambiti. Ecco le disposizioni contenute nel decreto appena approvato.- obbligo DEL VACCINO PER OVER 50. In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, affinché sia tutelata "la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza".L'obbligo vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di "accertato pericolo per la salute", attestate dal medico di medicina generale o dal medico ...

