Dall’Hallelujah di Cohen a Handel | i Piccoli Musici salutano le feste al Sociale

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti saluta lenatalizie, giovedì 6 gennaio alle ore 15.30 al Teatro, con le voci bianche deidiretti da Mario Mora, interpreti di un repertorio fra i più amati dal pubblico: accanto ad alcune pagine immortali che animano il periodo natalizio nei paesi di tutto il mondo – per esempio Holy Night Silent Night di Ruth Elaine Schran o Hallelujah di Leonard– si ascolteranno pagine più ricercate come Lascia ch’io pianga di Georg Friedricho brani pop, tradizionali o tratti da colonne sonore celebri, per un pomeriggio nel segno della gioia che possa unire più generazioni. In particolare nella prima parte saranno eseguiti alcuni canti ispirati al ricordo, alla memoria, che fanno pensare anche alle sofferenze vissute ...