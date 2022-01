Dall'Australia, Djokovic è atterrato ma è stato fermato: avrebbe un visto sbagliato! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novak Djokovic è arrivato in Australia, ma secondo quanto riporta l'autorevole quotidiano Australiano 'The Age' ci sarebbero problemi con il visto. Al punto che il numero 1 al mondo è stato bloccato, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novakè arrivato in, ma secondo quanto riporta l'autorevole quotidianono 'The Age' ci sarebbero problemi con il. Al punto che il numero 1 al mondo èbloccato, ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Tennis: problema sui visti in #Australia, #Djokovic non può scendere dall'aereo #AustralianOpen - repubblica : Tennis, il No Vax Djokovic arrivato in Australia ma non puo' scendere dall'aereo. 'Problemi con il visto' - eziomauro : Djokovic, problemi con il visto: è in Australia ma non può scendere dall'aereo - Lcungi : RT @eziomauro: Djokovic, problemi con il visto: è in Australia ma non può scendere dall'aereo - sarabanda_ : @Elena81353537 È stato da sempre un no vax: ora è arrivato in Australia, ma non lo fanno scendere dall'aereo. -

Ultime Notizie dalla rete : Dall Australia Dall'Australia, Djokovic è atterrato ma è stato fermato: avrebbe un visto sbagliato! ... ministra dello sport ad interim dello Stato del Victoria: 'Il governo federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non forniremo a Novak ...

Tennis, dall'Australia: respinto il visto a Djokovic, il serbo è bloccato in aeroporto Commenta per primo Nuovo capitolo nella turbolenta vicenda Novak Djokovic . Il tennista si è recato in Australia per giocare gli Australian Open , dopo l'esenzione medica che gli consente di partecipare al torneo senza dover presentare la prova di vaccino anti - Covid, ma una volta arrivato ha ricevuto ...

Dall'Australia, Djokovic è atterrato ma è stato fermato: avrebbe un visto sbagliato! La Gazzetta dello Sport Australian Open, Novak Djokovic bloccato in aeroporto! Ci sono problemi col visto ministro dello sport ad interim e membro del Consiglio legislativo del Victoria dal 2006, affermando: “Il governo federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic di accesso ...

Djokovic bloccato sull’aereo, non può scendere: problemi imprevisti all’arrivo in Australia A causa di problemi relativi al visto Novak Djokovic è rimasto bloccato sull’aereo che lo ha portato a Melbourne, e per il momento non potrà sbarcare ...

... ministra dello sport ad interim dello Stato del Victoria: 'Il governo federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in. Non forniremo a Novak ...Commenta per primo Nuovo capitolo nella turbolenta vicenda Novak Djokovic . Il tennista si è recato inper giocare gli Australian Open , dopo l'esenzione medica che gli consente di partecipare al torneo senza dover presentare la prova di vaccino anti - Covid, ma una volta arrivato ha ricevuto ...ministro dello sport ad interim e membro del Consiglio legislativo del Victoria dal 2006, affermando: “Il governo federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic di accesso ...A causa di problemi relativi al visto Novak Djokovic è rimasto bloccato sull’aereo che lo ha portato a Melbourne, e per il momento non potrà sbarcare ...