Dal super green pass a lavoro all'obbligo vaccinale per gli over 60. La strategia del governo contro Omicron (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non c'è ancora una convocazione ufficiale, ma il Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi oggi ha sul tavolo diverse misure su cui trovare un compromesso per contenere l'aumento dei contagi spinti da Omicron. Anche l'Italia, come ormai altri paesi del resto d'Europa, ha infatti iniziato a registrare numeri vicini alla soglia dei duecentomila nuovi casi al giorno. A stamattina restano ancora incerte le nuove misure che l'esecutivo si appresterà ad approvare. Una delle prime ipotesi che verrà esaminata riguarda l'adozione del green pass rafforzato – ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per poter andare a lavorare. Misura però fortemente osteggiata dalla Lega e che potrebbe creare fibrillazioni interne alla maggioranza. Non manca un'alternativa, ossia quella di un obbligo ...

