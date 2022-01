Dal 10 gennaio nuove regole per visitatori e accompagnatori nelle sedi dell’Asst Papa Giovanni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da lunedì 10 gennaio regole più restrittive per gli accessi dei visitatori e degli accompagnatori all’interno del Pronto soccorso, degli ambulatori e dei reparti dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da lunedì 10più restrittive per gli accessi deie degliall’interno del Pronto soccorso, degli ambulatori e dei repartiXXIII.

Advertising

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - rtl1025 : Su RTL 102.5 Tutto Accade... con @AmorosoOF ! ???? ???? Dal 13 gennaio, sette bellissime serate nella Suite 102.5, in… - AmorosoOF : Dal 13 gennaio, una volta al mese, su @rtl1025 per condividere la strada verso il mio, il nostro primo San Siro ??… - vigno19 : RT @giannattasius: +++ L'@Udinese_1896 comunica che, in seguito alle positività al Covid di 9 calciatori (2 in più), l’Azienda San. Univ. F… - zoepenelope_b : RT @DjSandb: OGGI AVETE TOLTO L'ULTIMO VELO DI FALSITA' E IPOCRISIA SU UNO STATO DI REGIME CHE DURA DAL 28 GENNAIO 2020. E' UNA GUERRA DICH… -