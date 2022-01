Dakar | quarta tappa auto | Al-Rajhi vince | ma viene sanzionato Al-Attiyah festeggia da leader della generale

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Yazeed Al-(Overdrive Toyota) ha vinto sul campo la2022, un segmento ricco d’emozioni che si è deciso negli ultimi chilometri dopo una bellissima lotta per il vertice con ben treracchiuse in meno di un minuto. Secondo posto finale per Nasser Al-(Toyota), saldamente padronegraduatoria assoluta. Completa il podio Sébastien Loeb (Prodrive) che nel finale ha battuto l’Audi. Il francese ha concluso a 39 secondi dalla prima piazza inserendosi tra Al-e Sainz, quarto a +1.06. Tutto è stato rivisto nei minuti successivi alla competizione in seguito ad un’infrazione da parte del vincitore che ha superato i limiti di velocità. I commissari sportivi hanno aggiunto due minuti al tempo ...

Joan Barreda (Honda) vince la sua seconda speciale in tre giorni, la 29ª di sempre, ma il vero protagonista dellatappa della, la più lunga, quella che da Al Qaisumah dopo 455 chilometri di speciale ha portato i piloti nella capitale Riyadh, è Danilo Petrucci. Il ternano, se due giorni fa piangeva ...Laarriva nella capitale saudita Riyadh al termine dellafrazione, la più lunga dell'intera corsa con ben 465 km di prova speciale e altri 242 km di trasferimento non cronometrato. Come da ...Dakar 2022 - Splendida prova per il debuttante Petrux, che dopo i problemi dei giorni scorsi ora corre non più per la classifica, ma per fare bella figura.Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) vince la quarta tappa della Dakar 2022, un segmento ricco d'emozioni che si è deciso negli ultimi chilometri dopo una bellissima lotta per il vertice con ben tre aut ...