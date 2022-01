Dakar 2022 | risultati quarta tappa quad | Maksimov vince a Riyadh | ma Copetti si difende ed è sempre leader della generale

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laè andata in archivio anche per i, dopo i 465 km competitiviAl Qaisumah-(la prova speciale più lunga dell’intero rally raid), con il successo parziale del russo Aleksandralla guida di una Yamaha del Team Chyr Mari. Si trattaprima affermazione in carriera nella “Maratona del Deserto” per il debuttante 43enne, che ha completato la gara odierna in 5 ore, 10 minuti e 28? approfittando nel migliore dei modi di una posizione di partenza (n.5) migliore rispetto a quella di tutti i suoi rivali più temibili.ha infatti sfruttato le difficoltà di navigazione degli “apripista” nella prima partespeciale, ...

Era dai tempi di Fabrizio Meoni, scomparso l'11 gennaio 2005 in Mauritania e di Giovanni Sala (2008) che un pilota italiano non conquistava un podio in una speciale alla. sunderland resta ...Per lo spagnolo, che ha sempre vinto almeno una tappa dellain ogni edizione dal 2012, è il secondo successo in tre giorni. Bort ha preceduto il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e l'italiano ...La quarta tappa della Dakar 2022 è andata in archivio anche per i quad, dopo i 465 km competitivi della Al Qaisumah-Riyadh (la prova speciale più lunga dell'intero rally raid), con il successo parzial ...Grande cambiamento quest'anno per la mitica Laia Sanz, che abbandona provvisoriamente le moto e corre la Dakar in auto. A farle da copilota un altro motociclista, italianissimo e molto forte su due ru ...