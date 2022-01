Dakar 2022 | risultati quarta tappa moto | Danilo Petrucci sale sul podio a Riyadh! Doppietta Honda

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladellava in archivio per lecon la vittoria parziale dello spagnolo Joan Barreda, il più veloce a completare la prova speciale più lunga (465 km da Al Qaisumah a Riyadh) dell’intero rally raid saudita in 4 ore, 6 minuti e 6 secondi alla guida della sua. Si tratta già del secondo successo diin questaper Barreda, che oggi ha sfruttato al meglio una buona posizione di partenza (n.24) domando tutte le sezioni del percorso e chiudendo la gara con un margine di 4’37” sul compagno di squadra cileno Pablo Quintanilla e di 6’53” su uno straordinario. Il ternano della KTM, debuttante assoluto nella “Maratona del Deserto”, è stato addirittura al comando fino al ...

Joan Barreda si aggiudica la speciale più lunga della Dakar 2022, per lui è la seconda vittoria in questa edizione del rally. Danilo Petrucci, dopo essere stato al comando per molti chilometri, chiude ...