Da Britney Spears a Federica Pellegrini: 11 coppie vip che si sposeranno nel 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 non ci riserverà solo molte nascite “vip”, ma anche molti matrimoni: tante, infatti, le celebrity, sia italiane che straniere, che convoleranno a nozze quest’anno. Per qualcuna delle coppie si tratta, forse, della volta buona dopo i rimandi dovuti al Covid, per altre invece il 2022 è l’anno prescelto per i fiori d’arancio. Alcune delle star di questa lista affronteranno le nozze non per la prima volta, come Federica Panicucci, pronta a convolare all’altare con il compagno Marco Bacini dopo il matrimonio con il dj Mario Fargetta, o Britney Spears, che dopo essersi finalmente liberata dalla conservatorship del padre potrà sposare il personal trainer Sam Asghari; per la popstar si tratterà addirittura delle terze nozze, visto che prima del ballerino Kevin Federline ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilnon ci riserverà solo molte nascite “vip”, ma anche molti matrimoni: tante, infatti, le celebrity, sia italiane che straniere, che convoleranno a nozze quest’anno. Per qualcuna dellesi tratta, forse, della volta buona dopo i rimandi dovuti al Covid, per altre invece ilè l’anno prescelto per i fiori d’arancio. Alcune delle star di questa lista affronteranno le nozze non per la prima volta, comePanicucci, pronta a convolare all’altare con il compagno Marco Bacini dopo il matrimonio con il dj Mario Fargetta, o, che dopo essersi finalmente liberata dalla conservatorship del padre potrà sposare il personal trainer Sam Asghari; per la popstar si tratterà addirittura delle terze nozze, visto che prima del ballerino Kevin Federline ...

Advertising

Madonna86049046 : RT @BSNewsItalia: Madonna ringrazia Britney Spears per aver ballato su una delle canzoni preferite dalla stessa Madonna, ovvero Paradise (N… - BabyMar09585783 : RT @BSNewsItalia: Madonna ringrazia Britney Spears per aver ballato su una delle canzoni preferite dalla stessa Madonna, ovvero Paradise (N… - outtathisworl16 : RT @BSNewsItalia: Madonna ringrazia Britney Spears per aver ballato su una delle canzoni preferite dalla stessa Madonna, ovvero Paradise (N… - indigosvns : @crying_joy_ mi sono perso mentre guardavo la pagina wikipedia di britney spears riguardo l’orario e sono le 4:30, boh - DelyanPty : RT @BSNewsItalia: Madonna ringrazia Britney Spears per aver ballato su una delle canzoni preferite dalla stessa Madonna, ovvero Paradise (N… -