Curling misto | Olimpiadi Pechino 2022 | il calendario delle partite dell’Italia Date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il torneo didoppioalleInvernali diinizierà il prossimo 2 febbraio. Alla competizione parteciperanno dieci squadre, che si affronteranno tra loro una volta sola durante il round robin. Ogni Nazionale giocherà così novee la classifica generale deciderà il tabellone della fase a eliminazione diretta. L’Italia, capace di conquistare una storica qualificazione lo scorso anno, punta a essere grande protagonista. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per essere una mina vagante nella rassegna a cinque cerchi e per inseguire un sogno alla prima partecipazione nella storia ai Giochi in questa specialità. Gli azzurri esordiranno giovedì 3 febbraio contro gli USA, si giocheranno dueal giorno fino alla fase a ...