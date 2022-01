Crollo nel cimitero di Poggioreale | la Metropolitana | Causato da un imprevisto e intenso afflusso d’acqua

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Alle ore 20,40 di ieri, mercoledì 4 gennaio, si è verificato uneddurante lo scavo della seconda galleria che dalla stazione disale verso Capodichino”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalladi Napoli, in seguito alneldi. “Fino a quel momento – prosegue la nota – tutte le attività di controllo dei cedimenti non avevano evidenziato nessuna criticità. Il notevole flussoe detriti hal’allagamento del cantiere della stazione in costruzione e cedimenti al terreno nella parte inferiore deldicon importanti danni alle strutture ...