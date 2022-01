Covid, virologo Baldanti: “Virus più debole ma vaccini da aggiornare” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con la variante Omicron “la trasformazione del Covid in semplice raffreddore è un po’ più vicina. Uno studio a cui ho lavorato, ancora in fase di preprint, ci mostra che la variante si lega meno al recettore Ace2, la porta d’ingresso che il Virus usa per entrare nelle nostre cellule. Altri hanno poi osservato che Omicron si concentra nelle alte vie respiratorie e non nei polmoni. Tutto ciò può suggerire una progressiva ‘raffreddorizzazione’ del Virus. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà. O se a farlo diventare come un raffreddore sarà proprio Omicron, o una variante futura. Già quattro coronaVirus che oggi portano il raffreddore hanno avuto un’evoluzione simile: in quel caso sono serviti diversi decenni, per il Sars-CoV-2 potrebbe succedere molto prima perché con l’enorme pressione vaccinale odierna acceleriamo il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con la variante Omicron “la trasformazione delin semplice raffreddore è un po’ più vicina. Uno studio a cui ho lavorato, ancora in fase di preprint, ci mostra che la variante si lega meno al recettore Ace2, la porta d’ingresso che ilusa per entrare nelle nostre cellule. Altri hanno poi osservato che Omicron si concentra nelle alte vie respiratorie e non nei polmoni. Tutto ciò può suggerire una progressiva ‘raffreddorizzazione’ del. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà. O se a farlo diventare come un raffreddore sarà proprio Omicron, o una variante futura. Già quattro coronache oggi portano il raffreddore hanno avuto un’evoluzione simile: in quel caso sono serviti diversi decenni, per il Sars-CoV-2 potrebbe succedere molto prima perché con l’enorme pressione vaccinale odierna acceleriamo il ...

Advertising

LaStampa : Covid, il virologo Woolhouse: “Lunghe chiusure sono state un grave errore. Non sono servite” - Patty06620673 : RT @spoilair1: ???? Estratti dell'intervista al virologo Geert Vanden Bossche. ??La vaccinazione di massa genera varianti dominanti. ??I non v… - Giu59208399 : RT @spoilair1: ???? Estratti dell'intervista al virologo Geert Vanden Bossche. ??La vaccinazione di massa genera varianti dominanti. ??I non v… - AletrAmp : RT @spoilair1: ???? Estratti dell'intervista al virologo Geert Vanden Bossche. ??La vaccinazione di massa genera varianti dominanti. ??I non v… - telodogratis : Covid, virologo Baldanti: “Virus più debole ma vaccini da aggiornare” -