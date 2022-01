Covid, via libera del governo all’obbligo vaccinale per gli over 50. Salta il Super Green pass per i negozi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo ha deciso. Dopo oltre due ore di riunione, via libera all’unanimità del Consiglio dei ministri all’obbligo vaccinale contro il Covid per tutte le persone, italiane o straniere, residenti in Italia e di età pari o Superiore ai 50 anni. La decisione dell’esecutivo mira a «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», alla luce della crescita dei casi di contagio e dell’aumento della pressione ospedaliera. L’obbligo sarà valido dal 15 febbraio al 15 giugno 2022. Potranno essere esentate dall’obbligo vaccinale le persone di età Superiore ai 50 anni a cui è stato «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilha deciso. Dopo oltre due ore di riunione, viaall’unanimità del Consiglio dei ministricontro ilper tutte le persone, italiane o straniere, residenti in Italia e di età pari oiore ai 50 anni. La decisione dell’esecutivo mira a «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», alla luce della crescita dei casi di contagio e dell’aumento della pressione ospedaliera. L’obbligo sarà valido dal 15 febbraio al 15 giugno 2022. Potranno essere esentate dle persone di etàiore ai 50 anni a cui è stato «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Troppi positivi, saltano quattro gare in Serie A ...domani per via di interventi delle Asl, mentre la Lega non ha disposto alcun rinvio. La prima gara in ordine di tempo a saltare è stata Salernitana - Venezia, con i padroni di casa decimati dal Covid ...

Varriale invoca lo stop alla Serie A: "Unica decisione sensata, i profeti se ne facciano una ragione" ...intervenuto a gamba tesa invocando la sospensione del campionato di Serie A per l'emergenza covid Enrico Varriale invoca lo stop alla Serie A per la giornata in programma domani. Il giornalista, via ...

Covid, via libera dell'Aifa alla dose booster per la fascia 12-15 anni Sky Tg24 Serie A: le ultime sulle partite di domani e sulla riunione della Lega I casi di Covid-19 aumentano sempre di più nel nostro campionato. Oggi pomeriggio abbiamo assistito agli interventi di diverse Asl locali. Siamo in attesa di un comunicato ufficiale della ...

Cdm, obbligo di vaccino per gli over cinquanta Dopo la riunione della cabina di regia un lungo e, a quanto pare, molto acceso Consiglio dei ministri ha dato il via libera a provvedimenti drastici ... che si ottiene dopo vaccinazione o guarigione ...

