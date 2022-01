Covid: verso super green pass over 50 su lavoro, obbligo vaccino per chi non lavora (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Estensione del green pass rafforzato -in possesso di vaccinati e guariti- sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. La proposta, a quanto si apprende da fonti presenti in cabina di regia, prevederebbe inoltre un' ulteriore restrizione green pass rafforzato per l'accesso a servizi Pa, servizi economici, servizi personali - salvo eccezioni essenziali- per tutti, indipendentemente dall'età. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Estensione delrafforzato -in possesso di vaccinati e guariti- sul posto diper gli50,di vaccini, invece, per quanti,ati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. La proposta, a quanto si apprende da fonti presenti in cabina di regia, prevederebbe inoltre un' ulteriore restrizionerafforzato per l'accesso a servizi Pa, servizi economici, servizi personali - salvo eccezioni essenziali- per tutti, indipendentemente dall'età.

