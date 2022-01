Covid | verso obbligo vaccino agli over 50 e Super Green pass per andare in banca o dal parrucchiere

Advertising

Agenzia_Ansa : Il picco dei contagi dell'ondati di Covid potrebbe arrivare fra 5-10 giorni secondo le analisi di Sebastiani (Cnr).… - Adnkronos : Si va verso l’obbligo vaccinale per gli over 50, in corso la cabina di regia: sarebbe questa la proposta di mediazi… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #5gennaio: #Pnrr, la Ue vuole sette misure al mese. Misure a… - mattiavalerio15 : Che buffonata che sta diventando la Serie A. 3 giocatori del @sscnapoli fermati mentre erano con la squadra verso T… - TuttoFanta : ?? #NAPOLI: l'Asl impone la quarantena a #Lobotka, #Rrahmani e #Zielinski. Però i giocatori hanno volato con la squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

Si vauno stop dell'attività agonistica'. GARA A RISCHIO - Il motivo dello stop sarebbero gli otto casi dinel Bologna , quattro comunicati stamattina: L'ultima parola 'spetta all'Asl che ...Qualche giocatore anche ha avuto ile ha chiesto la privacy. Noi lo rispettiamo. Le regole ... ma per rispettola squadra che hai allenato in passato. Per dirti dopo il 2010 non è stata la ...Intanto Asencio è rimasto bloccato in Spagna perché risultato positivo al Covid, per cui la sua partenza verso l’Italia è stata rinviata. Ma allo stesso tempo ha preso corpo l’ipotesi di un ...Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro "può sospendere il lavoratore", per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi ...