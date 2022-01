Covid, varato il nuovo decreto: obbligo di vaccino per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) obbligo di vaccino per gli over 50, ma niente green pass rafforzato per andare dal parrucchiere o per entrare nei negozi. Sono queste alcune delle misure contenute nel nuovo decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il super green pass per entrare nei negozi e dai parrucchieri o in banca, la Lega si è imposta con un secco no, minacciando l’astensione sull’intero decreto e ottenendo così la modifica della bozza. Leggi anche: Vuoi il Green Pass ma non ti vuoi vaccinare? 300 euro e ti arriva a casa Sì all’obbligo del vaccino gli over 50, no al green pass rafforzato per entrare nei negozi Per arrivare a un accordo si è faticato molto: da una parte c’era il fonte composto da Pd, Forza Italia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022)diper gli50, ma niente green pass rafforzato per andare dal parrucchiere o per entrare nei negozi. Sono queste alcune delle misure contenute nellegge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il super green pass per entrare nei negozi e dai parrucchieri o in banca, la Lega si è imposta con un secco no, minacciando l’astensione sull’interoe ottenendo così la modifica della bozza. Leggi anche: Vuoi il Green Pass ma non ti vuoi vaccinare? 300 euro e ti arriva a casa Sì all’delgli50, no al green pass rafforzato per entrare nei negozi Per arrivare a un accordo si è faticato molto: da una parte c’era il fonte composto da Pd, Forza Italia e ...

CorriereCitta : Covid, varato il nuovo decreto: obbligo di vaccino per gli over 50 - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Covid, il Consiglio dei ministri ha varato l'obbligo di vaccino per gli over 50 - BisceglieLiveIt : Covid, il Consiglio dei ministri ha varato l'obbligo di vaccino per gli over 50 - ilnononano : Un decreto legge appena varato dal Governo prevede #obbligovaccinale per gli #over50: sei d'accordo? #obbligo… - bfogli1 : RT @GeopoliticalCen: Covid-19: Il Consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi ha varato con il voto favorevole ed unanime di tutte le co… -