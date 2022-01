Covid, una “terrificante” paralisi del sonno tra i nuovi sintomi della variante Omicron: ecco di cosa si tratta e le indicazioni dell’esperto per prevenirla (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Omicron minaccia anche la qualità del nostro sonno? Alcuni malati di questa variante del virus Covid-19 nel Regno Unito hanno segnalato di avere provato una “terrificante” paralisi del sonno, un disturbo del sonno caratterizzato, quando ci si sta per risvegliare o poco prima di addormentarsi, da una temporanea – pochi secondi – incapacità di muoversi e parlare. La paralisi è dovuta di fatto a un prolungamento eccessivo della fase di sonno Rem, oppure a un suo inizio anticipato. Si tratta di un fenomeno innocuo e che la maggior parte delle persone la proverà soltanto una o due volte nella vita. E comunque l’unico modo per prevenirla è dormire un numero di ore adeguato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)minaccia anche la qualità del nostro? Alcuni malati di questadel virus-19 nel Regno Unito hanno segnalato di avere provato una “del, un disturbo delcaratterizzato, quando ci si sta per risvegliare o poco prima di addormentarsi, da una temporanea – pochi secondi – incapacità di muoversi e parlare. Laè dovuta di fatto a un prolungamento eccessivofase diRem, oppure a un suo inizio anticipato. Sidi un fenomeno innocuo e che la maggior parte delle persone la proverà soltanto una o due volte nella vita. E comunque l’unico modo perè dormire un numero di ore adeguato ...

