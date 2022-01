Covid, Udinese in quarantena: salta la trasferta di Firenze. I friulani chiedono il rinvio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla fine è successo quello che appariva lo sviluppo più probabile: la partita Fiorentina - Udinese , in programma giovedì 6 gennaio allle 20.45 non si gioca in seguito al focolaio Covid scoppiato nel ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla fine è successo quello che appariva lo sviluppo più probabile: la partita Fiorentina -, in programma giovedì 6 gennaio allle 20.45 non si gioca in seguito al focolaioscoppiato nel ...

