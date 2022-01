Covid, terapie intensive oltre soglia critica in 16 regioni e province (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Aumenta l’occupazione dei posti di letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva in 6 regioni e province autonome italiane, e sono 16 quelle che ormai sono oltre la soglia critica fissata al 10%. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 19.04 di ieri. Le regioni/Pa che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono l’Abruzzo con un +1% si attesta al 13%, la Basilicata che segna un +1% e raggiunge il 4%), la Lombardia che con +1% tocca quota 15%, la provincia autonoma di Bolzano che registra un +1% (raggiungendo il 19%), il Piemonte con +1% (al 19%) e la Valle d’Aosta che registra un incremento del 3%, raggiungendo il 12% di occupazione dei posti letto. In ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Aumenta l’occupazione dei posti di letto da parte di pazientinei reparti di terapia intensiva in 6autonome italiane, e sono 16 quelle che ormai sonolafissata al 10%. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 19.04 di ieri. Le/Pa che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono l’Abruzzo con un +1% si attesta al 13%, la Basilicata che segna un +1% e raggiunge il 4%), la Lombardia che con +1% tocca quota 15%, la provincia autonoma di Bolzano che registra un +1% (raggiungendo il 19%), il Piemonte con +1% (al 19%) e la Valle d’Aosta che registra un incremento del 3%, raggiungendo il 12% di occupazione dei posti letto. In ...

