Covid | Tamborini Smi | ‘importante attenzione dimostrata da governo’

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Lo scorso 20 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, numero 146, contenente 'Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili', che ha disposto, tra gli altri, la proroga della cassaper l'industria tessile fino al 31 dicembre 2021. Diventa così ufficiale lo stanziamento di 180 milioni di euro (100 dei quali aggiunti durante l'esame in prima lettura in Senato) per finanziare la misura straordinaria in favore del settore tessile e abbigliamento