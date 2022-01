**Covid: stretta su stadi e palazzetti sport no su tavolo cabina regia** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Non si è parlato di una stretta per gli stadi e i palazzetti dello sport nel corso della cabina di regia terminata da poco a Palazzo Chigi. Fonti presenti all’incontro escludono che restrizioni sul tema possano arrivare nel corso del Cdm atteso a minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Non si è parlato di unaper glie idellonel corso delladi regia terminata da poco a Palazzo Chigi. Fonti presenti all’incontro escludono che restrizioni sul tema possano arrivare nel corso del Cdm atteso a minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

