Covid, sos dal Policlinico Napoli: Pediatria piena di bambini, situazione sempre più difficile (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Siamo pieni ormai come ci accade da alcune settimane. Abbiamo otto posti letto sempre tutti occupati, facciamo un turn over di ricovero molto veloce, mandando a casa i bimbi che sono migliorati”. Così Alfredo Guarino, professore ordinario di Pediatria all’università Federico II di Napoli espone all’Ansa la situazione del reparto al Policlinico Federico II di Napoli nella quarta ondata del Covid, che colpisce molto i bimbi. “La situazione è molto difficile – spiega Guarino – soprattutto con il cluster di bambini dai 2 ai 12 anni che sono cronici oncologici e prendono il Covid, che non è una malattia terribile sui bimbi sani ma in questo momento molto grave per chi ha già delle proprie malattie. Penso ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Siamo pieni ormai come ci accade da alcune settimane. Abbiamo otto posti lettotutti occupati, facciamo un turn over di ricovero molto veloce, mandando a casa i bimbi che sono migliorati”. Così Alfredo Guarino, professore ordinario diall’università Federico II diespone all’Ansa ladel reparto alFederico II dinella quarta ondata del, che colpisce molto i bimbi. “Laè molto– spiega Guarino – soprattutto con il cluster didai 2 ai 12 anni che sono cronici oncologici e prendono il, che non è una malattia terribile sui bimbi sani ma in questo momento molto grave per chi ha già delle proprie malattie. Penso ...

