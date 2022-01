Covid, slitta la riapertura delle scuole al 10 gennaio nel Lazio, nelle Marche e in Sicilia. In Sardegna al via campagna di screening (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesa delle decisioni del cdm – per arginare l’onda dei contagi di Covid – alcune regioni hanno deciso di posticipare il rientro a scuola dopo le festività al 10 gennaio. Sul punto il governo due giorni fa aveva fatto sapere che non ci sarebbe stato nessun rinvio. Marche, Lazio, Basilicata (ordinanza pronta in attesa del governo, ndr), Sicilia hanno deciso di far slittare di un paio di giorni il rientro mentre in alcune regioni come la Lombardia era già previsto il ritorno in classe dopo li lungo weekend dell’Epifania. Dove non hanno ancora deciso le regioni intervengono i sindaci in ordine sparso. In Toscana a Massa Marittima (Grosseto) il sindaco, Marcello Giuntini, ha ordinato la sospensione dell’attività didattica in asili nido, scuola dell’infanzia, primaria e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesadecisioni del cdm – per arginare l’onda dei contagi di– alcune regioni hanno deciso di posticipare il rientro a scuola dopo le festività al 10. Sul punto il governo due giorni fa aveva fatto sapere che non ci sarebbe stato nessun rinvio., Basilicata (ordinanza pronta in attesa del governo, ndr),hanno deciso di farre di un paio di giorni il rientro mentre in alcune regioni come la Lombardia era già previsto il ritorno in classe dopo li lungo weekend dell’Epifania. Dove non hanno ancora deciso le regioni intervengono i sindaci in ordine sparso. In Toscana a Massa Marittima (Grosseto) il sindaco, Marcello Giuntini, ha ordinato la sospensione dell’attività didattica in asili nido, scuola dell’infanzia, primaria e ...

