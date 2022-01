Covid: sindaco Codogno, ‘numeri contagio rallentano, vaccino bomba atomica contro virus’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – “Voglio essere positivo: un anno fa nel Lodigiano eravamo in zona rossa da novembre, chiusi in casa, con gli ospedali sotto pressione e limitazioni strette. Oggi il numero positivi è alto ma i contagi negli ultimi due giorni hanno rallentato di molto. Abbiamo armi che non sono fatte di carta ma sono bombe atomiche, come il vaccino”. Il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, non usa mezzi termini per descrivere la situazione nella cittadina del Lodigiano, prima zona rossa d’Italia nel 2020, che oggi si trova ad affrontare la quarta ondata di Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – “Voglio essere positivo: un anno fa nel Lodigiano eravamo in zona rossa da novembre, chiusi in casa, con gli ospedali sotto pressione e limitazioni strette. Oggi il numero positivi è alto ma i contagi negli ultimi due giorni hanno rallentato di molto. Abbiamo armi che non sono fatte di carta ma sono bombe atomiche, come il”. Ildi, Francesco Passerini, non usa mezzi termini per descrivere la situazione nella cittadina del Lodigiano, prima zona rossa d’Italia nel 2020, che oggi si trova ad affrontare la quarta ondata di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

