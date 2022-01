Covid: si va verso l’obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Covid: dalla cabina di regia in Corso a Palazzo Chigi starebbe emergendo l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Tutti i dettagli Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E’ questo l’orientamento che si starebbe delineando, secondo quanto riportato dall’ANSA, nella cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. All’incontro, oltre al premier Draghi, figurano per la Lega il ministro Garavaglia, per M5s il responsabile delle politiche giovanili Dadone, per FI il ministro per gli Affari regionali Gelmini e il ministro della Pubblica amministrazione Brunetta, per Leu il responsabile della Salute Speranza e per il Pd il ministro Dario Franceschini. Partecipano anche il responsabile dell’Economia Franco e della Scuola Bianchi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli. E’ ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022): dalla cabina di regia in Corso a Palazzo Chigi starebbe emergendovaccinale per chi ha più di 50. Tutti i dettagli Obbligo diper chi ha più di 50. E’ questo l’orientamento che si starebbe delineando, secondo quanto riportato dall’ANSA, nella cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. All’incontro, oltre al premier Draghi, figurano per la Lega il ministro Garavaglia, per M5s il responsabile delle politiche giovanili Dadone, per FI il ministro per gli Affari regionali Gelmini e il ministro della Pubblica amministrazione Brunetta, per Leu il responsabile della Salute Speranza e per il Pd il ministro Dario Franceschini. Partecipano anche il responsabile dell’Economia Franco e della Scuola Bianchi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli. E’ ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il picco dei contagi dell'ondati di Covid potrebbe arrivare fra 5-10 giorni secondo le analisi di Sebastiani (Cnr).… - Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #5gennaio: #Pnrr, la Ue vuole sette misure al mese. Misure a… - neifatti : Covid, verso obbligo di vaccino per gli over 50 - paoloigna1 : Misure anti-Covid, cabina di regia verso l'obbligo vaccinale per gli over 50. Ora l'incontro governo-Regioni… -