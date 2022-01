Covid, scatta l’obbligo di vaccino per ultracinquantenni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50: potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid. Il governo approva l’ennesimo provvedimento per tentare di fermare la crescita senza fine dei contagi ma la maggioranza si divide sull’introduzione dell’obbligo del super pass per accedere ai servizi o entrare first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto leggeche introducediper gli over 50: potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal. Il governo approva l’ennesimo provvedimento per tentare di fermare la crescita senza fine dei contagi ma la maggioranza si divide sull’introduzione deldel super pass per accedere ai servizi o entrare first appeared on il Mattino di Sicilia.

