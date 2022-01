**Covid: Sara Simeoni, 'bene obbligo over 60, dopo 2 anni siamo punto e a capo'** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Visti i precedenti credo che l'obbligo vaccinale per gli over 60 sia anche una cosa buona: siamo ancora punto e a capo nonostante i due anni di pandemia". Lo dice all'Adnkronos Sara Simeoni. "Mi sono vaccinata perché mi sembrava che fosse giusto, sia per me sia per chi mi sta vicino. E poi chi come me un po' tra scuola e sport è sempre in mezzo a tante persone mi sembrava normale farlo", ha aggiunto l'ex campionessa del salto in alto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Visti i precedenti credo che l'vaccinale per gli60 sia anche una cosa buona:ancorae anonostante i duedi pandemia". Lo dice all'Adnkronos. "Mi sono vaccinata perché mi sembrava che fosse giusto, sia per me sia per chi mi sta vicino. E poi chi come me un po' tra scuola e sport è sempre in mezzo a tante persone mi sembrava normale farlo", ha aggiunto l'ex campionessa del salto in alto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - giusmo1 : (vergognoso) Australian Open, Djokovic ci sarà: concessa l'esenzione medica per il vaccino anti Covid… - capuanogio : C'è un focolaio #Covid anche nel #Torino: ieri altri 3 positivi (2 giocatori) e in tutto sono 7, saltato l'allename… - TV7Benevento : **Covid: Sara Simeoni, 'bene obbligo over 60, dopo 2 anni siamo punto e a capo'**... - reddevilrm : @orax1972 3-4 gg dopo sani più di me e te…sarà che noi siamo abituati che se uno dei nostri prende il Covid(vedi Di… -