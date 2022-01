(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “E’ molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi pernel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi per cui l’continua a registrare molti più decessi, in proporzione, rispetto a quanti se ne registrano, ad esempio, in Francia, dove ci sono 200-300 milaal giorno e anche in Germania, dove i contagi sono stati molti. Ma nonostante la circolazione virale elevata nei due, non sempre il numero dei decessi è confrontabile con quelli che ci sono da noi”. Lo sostiene Stefania, epidemiologa dell’Associazionena di epidemiologia (Aie). Sulla, spiega l’epidemiologa all’Adnkronos Salute, “bisognerebbe capire quale elemento pesa: la popolazione più anziana, o una maggiore frequenza di vulnerabili o ...

Advertising

NilusIV : RT @Adnkronos: 'Capire quale elemento pesa, popolazione anziana, presenza di vulnerabili o classificazione casi'. #Covid - GianmarcoC4 : RT @Adnkronos: 'Capire quale elemento pesa, popolazione anziana, presenza di vulnerabili o classificazione casi'. #Covid - Adnkronos : 'Capire quale elemento pesa, popolazione anziana, presenza di vulnerabili o classificazione casi'. #Covid - breakingnewss__ : ?? #Covid, #Salmaso: 'In #Italia più morti di altri Paesi con più casi, questione da indagare' - italiaserait : Covid, Salmaso: “In Italia più morti di altri Paesi con più casi, questione da indagare” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salmaso

Adnkronos

.push({}); 'E' molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi pernel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi per cui l'Italia continua a registrare molti ..., ......casi" "E' molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi pernel ... Lo sostiene Stefania, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie). Sulla ...“E’ molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi per Covid nel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi per cui l’Italia continua a registrare molti più decessi, in prop ..."Sì, ma non ci attendiamo nulla di eccezionale, vista la situazione Covid. Le persone hanno paura. Per di più, i loro portafogli sono già stati ’appesantiti’ dai rincari sulle bollette. Abbiamo lavora ...