Covid | Ricci Pd | ' sì a obbligo vaccinale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Andare verso l'è una posizione che il Pd esprime con certezza, essendo l'unico modo per tutelare la salute di tutti, evitare che si chiuda e contrastare la variante. Ed è una posizione fortemente in sintonia con il Paese che, come abbiamo visto, vuole lavorare, vuole vivere". Lo afferma, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico Matteo