Covid, quasi 190mila i nuovi casi. Tasso di positività sale al 17,3% (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece 231, in calo rispetto a ieri, quando erano state 259. I tamponi sono 1.094.255, circa 130mila meno di ieri, tanto che il Tasso di positività balza dal 13,9% al 17,3%. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece 231, in calo rispetto a ieri, quando erano state 259. I tamponi sono 1.094.255, circa 130mila meno di ieri, tanto che ildibalza dal 13,9% al 17,3%. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale.

Advertising

TgLa7 : Covid: Fiaso, in 7 giorni quasi #raddoppiati #bambini ricoverati Triplicato il numero di piccoli in #terapia #intensiva - Agenzia_Ansa : Covid, in Francia, quasi 300.000 contagi in 24 ore. Lo ha detto il ministro della Salute Vèran in parlamento. #ANSA - LaStampa : Covid, la denuncia dei chirurghi: “Sale operatorie decimate, l’attività è quasi ferma. Siamo tornati al 2020” - donatotesta : RT @LaStampa: Covid, la denuncia dei chirurghi: “Sale operatorie decimate, l’attività è quasi ferma. Siamo tornati al 2020” - Mariang47614228 : RT @Qua_Agatha: Mia nonna 91enne è socia della #COOP da una vita, in Emila era 'quasi un dovere' avere quella tessera Dopo aver visto la… -