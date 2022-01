Covid, oltre 189mila nuovi contagi e 231 decessi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo record dei casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si legge infatti che i nuovi positivi sono 189.109, in crescita rispetto ai 170.844 registrati nelle 24 ore precedenti. Sono stati invece 1.094.255 i tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta al 17,28%. In calo i decessi, 231.I guariti sono 33.037 mentre gli attualmente positivi si incrementano di 155.820 unità, toccando un totale di 1.421.117. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, crescono di 452, i pazienti in terapia intensiva sono 1.428 (+36) con 132 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.406.325 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (51.587), seguita da Campania (16.972) e Toscana (16.957). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo record dei casiin Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si legge infatti che ipositivi sono 189.109, in crescita rispetto ai 170.844 registrati nelle 24 ore precedenti. Sono stati invece 1.094.255 i tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta al 17,28%. In calo i, 231.I guariti sono 33.037 mentre gli attualmente positivi si incrementano di 155.820 unità, toccando un totale di 1.421.117. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, crescono di 452, i pazienti in terapia intensiva sono 1.428 (+36) con 132ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.406.325 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di(51.587), seguita da Campania (16.972) e Toscana (16.957). ...

Advertising

GiovaQuez : 'La situazione nei ProntoSoccorso è in peggioramento: oltre al crescente numero di pazienti, sia #Covid che non-Cov… - Agenzia_Ansa : Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che non hanno ancora copertura per il Covid: è quanto emerge dal report del gov… - GiovaQuez : Tempo raddoppio già inferiore alla settimana. Così al 10 di gennaio arriviamo con oltre 250 mila casi #Covid - ChiaraLiati : RT @franziskanava: Quanti trapianti e interventi sono saltati nel 2021 per mancanza di posti letto in TI? Chi occupa i letti in terapia int… - Italpress : Covid, oltre 189mila nuovi contagi e 231 decessi -