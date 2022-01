Covid oggi Veneto, 16.871 contagi e 28 morti: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 16.871 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 28 morti. I pazienti Covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 1.395 (+29), mentre le persone in terapia intensiva sono 211 (+2). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 16.871 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 28. I pazientiin ospedale ricoverati in area non critica sono 1.395 (+29), mentre le persone in terapia intensiva sono 211 (+2). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

