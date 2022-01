Covid oggi Sicilia, 7.328 contagi e 32 morti: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 7.328 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 32 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.020 i guariti. Nell’isola in totale sono 67.198 gli attuali positivi e di questi 913 sono ricoverati in regime ordinario, 115 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi e 66.170 in isolamento domiciliare. La provincia con l’incremento più consistente è Messina con 1.491 casi in più da ieri, seguita da Palermo a 1.220 e Catania a 934. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 7.328 i nuovida Coronavirus, 52022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 32 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.020 i guariti. Nell’isola in totale sono 67.198 gli attuali positivi e di questi 913 sono ricoverati in regime ordinario, 115 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi e 66.170 in isolamento domiciliare. La provincia con l’incremento più consistente è Messina con 1.491 casi in più da ieri, seguita da Palermo a 1.220 e Catania a 934. L'articolo proviene da Italia Sera.

