Covid oggi Puglia, 5.514 contagi e nessun morto: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 5.514 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 71.121 tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.850; Bat: 535; Brindisi: 564; Foggia: 554; Lecce: 933; Taranto: 949; Residenti fuori regione: 103; Provincia in definizione: 26. Sono 41.162 le persone attualmente positive, 364 le ricoverate in area non critica, 38 in terapia intensiva. Dati complessivi: 328.360 casi totali, 6.042.681 tamponi eseguiti, 280.205 persone guarite, 6.993 persone decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 5.514 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 71.121 tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.850; Bat: 535; Brindisi: 564; Fa: 554; Lecce: 933; Taranto: 949; Residenti fuori regione: 103; Provincia in definizione: 26. Sono 41.162 le persone attualmente positive, 364 le ricoverate in area non critica, 38 in terapia intensiva. Dati complessivi: 328.360 casi totali, 6.042.681 tamponi eseguiti, 280.205 persone guarite, 6.993 persone decedute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - Elygabrysabry1 : RT @giubileif: Oggi tutti ad attaccare #Djokovic per l’esenzione dal vaccino ma nessuno ricorda quando nella primavera 2020, nel momento pi… - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: #Draghi convoca la cabina di regia oggi pomeriggio per prendere provvedimenti vs contagi #Covid. Avevamo un vantaggio ch… -