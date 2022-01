Covid oggi Italia, 189.109 contagi e 231 morti: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 231 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.094.255 tamponi con un tasso di positività al 17,3%. Sono 452 i ricoverati, 36 in più in terapia intensiva. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 3.931 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. Nel dettaglio, su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030 nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovida Coronavirus in, 52022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 231. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.094.255 tamponi con un tasso di positività al 17,3%. Sono 452 i ricoverati, 36 in più in terapia intensiva. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 3.931 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 10. Nel dettaglio, su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030 nuovi ...

