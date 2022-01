Covid oggi Italia, 189.109 contagi e 231 morti: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 231 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.094.255 tamponi con un tasso di positività al 17,3%. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 3.931 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. Nel dettaglio, su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030 nuovi contagi, con una percentuale di positività del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovida Coronavirus in, 52022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 231. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.094.255 tamponi con un tasso di positività al 17,3%. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 3.931 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 10. Nel dettaglio, su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030 nuovi, con una percentuale di positività del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - albiuno : RT @Angela300564201: @Luisacomi @monsieuu Se c'è l'esigenza di garantire la salute publica! Ma l'esigenza non c'è, perché ci sono le cure r… - News24_it : Covid in Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 189.109 nuovi casi e 231 morti - Corriere della Sera -