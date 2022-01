Covid oggi Brasile, cancellato carnevale di Rio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per il secondo anno consecutivo è stato cancellato in Brasile il carnevale di Rio de Janeiro, a causa della pandemia di Covid-19. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato la decisione sui social media dopo aver incontrato i rappresentanti dei gruppi che organizzano il carnevale. Più di tre milioni di persone hanno festeggiato per quattro giorni nelle strade di Rio nel 2020, l’ultima volta che si è tenuto il carnevale. Secondo il sindaco non è pensabile poter organizzare nuovamente l’evento tenendo conto delle restrizioni anti contagio. Per ora rimangono previste le parate carnevalesche di febbraio e marzo al Sambodromo, dove è più facile controllare il rispetto delle misure anti contagio. Il Brasile è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia con oltre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per il secondo anno consecutivo è statoinildi Rio de Janeiro, a causa della pandemia di-19. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato la decisione sui social media dopo aver incontrato i rappresentanti dei gruppi che organizzano il. Più di tre milioni di persone hanno festeggiato per quattro giorni nelle strade di Rio nel 2020, l’ultima volta che si è tenuto il. Secondo il sindaco non è pensabile poter organizzare nuovamente l’evento tenendo conto delle restrizioni anti contagio. Per ora rimangono previste le paratesche di febbraio e marzo al Sambodromo, dove è più facile controllare il rispetto delle misure anti contagio. Ilè uno dei paesi più colpiti dalla pandemia con oltre ...

