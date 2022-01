Covid oggi Austria, raddoppiano i contagi: allarme in Tirolo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il numero di nuovi contagi da coronavirus in Austria è quasi raddoppiato nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie hanno registrato 9.761 nuovi casi, anche se le strutture sanitarie non sembrano risentire della nuova ondata. A preoccupare le autorità è soprattutto l’aumento dei contagi nelle regioni di Salisburgo e del Tirolo, molto frequentate dai turisti. Alcuni operatori turistici hanno chiesto al governo l’ipotesi di valutare un breve lockdown, nella speranza di fermare i contagi e salvare il resto della stagione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il numero di nuovida coronavirus inè quasi raddoppiato nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie hanno registrato 9.761 nuovi casi, anche se le strutture sanitarie non sembrano risentire della nuova ondata. A preoccupare le autorità è soprattutto l’aumento deinelle regioni di Salisburgo e del, molto frequentate dai turisti. Alcuni operatori turistici hanno chiesto al governo l’ipotesi di valutare un breve lockdown, nella speranza di fermare ie salvare il resto della stagione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

