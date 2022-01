Covid: nuovo record Veneto, +16.871 casi in 24 ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) nuovo 'record' di contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto, con 16.871 casi in 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750, sfondando il 'tetto' di 700 mila. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)' di contagi giornalieri da Coronavirus in, con 16.871in 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750, sfondando il 'tetto' di 700 mila. Il ...

