Covid, nuovo decreto: obbligo vaccino per over 50, Green pass base per negozi e servizi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il testo del decreto dopo una riunione di oltre due ore. Nel nuovo dl anche l'obbligo di Super Green pass per lavoratori over 50. Green pass base per accedere a parrucchieri e centri estetici, uffici postali e bancari, centri commerciali: stralciata l'ipotesi del super Green pass dopo l'opposizione della Lega. Nel dl anche a misure su smart working e scuola

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - volalibera1 : RT @IlFriuli: Il Governo vara l'obbligo vaccinale per gli Over 50. Dopo una giornata di trattative, il Consiglio dei Ministri approva all'u… - virginioiannac1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'obblig… -