Covid, news. Nuova stretta su tavolo Cdm. Lega a favore del vaccino per gli over 60. LIVE (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In corso a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sul Covid, per decidere le nuove misure da adottare per frenare la crescita dei contagi. Figliuolo: "640 mila dosi fatte ieri e 2,8 milioni in arrivo". Secondo Agenas a LIVEllo nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri cresce in 13 regioni. Brasile: niente sfilate di carnevale in strada a Rio Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In corso a Palazzo Chigi la cabina di regia del gno sul, per decidere le nuove misure da adottare per frenare la crescita dei contagi. Figliuolo: "640 mila dosi fatte ieri e 2,8 milioni in arrivo". Secondo Agenas allo nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri cresce in 13 regioni. Brasile: niente sfilate di carnevale in strada a Rio

Advertising

LaStampa : Covid, dopo Omicron spunta “IHU”, la variante Camerunense con 46 mutazioni: cosa sappiamo e quanto può essere peric… - giusmo1 : (vergognoso) Australian Open, Djokovic ci sarà: concessa l'esenzione medica per il vaccino anti Covid… - repubblica : Covid nel mondo, Brasile: Rio annulla feste e sfilate di strada per il carnevale - repubblica : Cassano in ospedale per il Covid - Sydwerehere : Solo un raffreddore Covid, Cassano ricoverato al San Martino. “Adesso sto bene. Ringrazio lo staff di Bassetti: s… -