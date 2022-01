Covid nell'Udinese: la asl blocca le partite contro Fiorentina e Atalanta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La variante Omicron del Covid si sta abbattendo sul campionato di calcio. E saltano tante partite. ' Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid - 19 riscontrate nel gruppo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La variante Omicron delsi sta abbattendo sul campionato di calcio. E saltano tante. 'Calcio comunica che, in seguito alle positività al- 19 riscontrate nel gruppo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - GiovaQuez : 'Per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di… - RaiNews : 'Abbiamo personale sospeso perché non in regola con la vaccinazione e, ogni giorno di più, personale positivo al Co… - ankerachele : RT @Ste_Mazzu: Grazie all'intervento tempestivo del governo Draghi sui non vaccinati over-50 forse si avrà qualche piccolo effetto sulla se… - marcosolzi : 'In mezzo a tante ragioni d’inquietudine la pandemia regala una sorpresa positiva. L’ecatombe da Covid nell’Africa… -