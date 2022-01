Covid: nel Milan altri tre giocatori positivi (Di giovedì 6 gennaio 2022) altri tre giocatori positivi nel Milan. Lo annuncia il club rossonero, in una nota in tarda serata, alla vigilia della sfida contro la Roma a San Siro. "I giocatori stanno bene - rende noto il Milan - ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022)trenel. Lo annuncia il club rossonero, in una nota in tarda serata, alla vigilia della sfida contro la Roma a San Siro. "Istanno bene - rende noto il- ...

Advertising

SkyTG24 : Gli studiosi dell'Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia l'hanno rilevata in 12 pazienti di Forcalquier, nel Sud d… - Agenzia_Ansa : Covid: cabina di regia nel pomeriggio, poi il Cdm sulle nuove misure. Il Pd chiederà l'obbligo vaccinale #ANSA - MISE_GOV : #60milioni di euro a fondo perduto per imprese del settore #eventi, #wedding, intrattenimento e #HoReCa (hotellerie… - AseroGiovanna : RT @Nico01042014: Nel giorno in cui si pubblicizza la pillola che cura il covid, il governo italiano se ne fotte della cura è impone l‘ enn… - alfios_potamos : RT @la_kuzzo: Ci sono, in un giorno, 189mila contagi Covid, 231 morti, e c'è una forza politica nel governo che lotta per evitare che le pe… -